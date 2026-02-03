Giovane uccisa a Napoli, si indaga in ambito familiare: si cerca il fratello Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un omicidio maturato in ambito familiare

La Squadra Mobile di Napoli indaga sulla morte di Ilenia Musella, la 22enne arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania, a Ponticelli, con una ferita da coltello alla schiena e deceduta poco dopo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un omicidio maturato in ambito familiare, forse al termine di una lite.

Gli investigatori sono sulle tracce del fratello di Ilenia. Il giovane si è reso irreperibile dopo il delitto.

Ilenia era arrivata al pronto soccorso a bordo di un'auto ma tra i nodi da sciogliere per gli investigatori c'e' anche quello della persona alla guida della vettura. La ragazza abitava nel Parco Conocal, una zona dove non ci sono sistemi di videosorveglianza. Non si esclude che la lite in cui era coinvolta sia avvenuta per strada.

Il sindaco Manfredi

"Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio". Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il femminicidio di questo pomeriggio.