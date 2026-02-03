Il Napoli torna al lavoro al Training Center: c'è anche Alisson Santos

Dopo il successo conquistato sabato pomeriggio contro la Fiorentina al Maradona, il Napoli è tornato al lavoro al Training Center di Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri affronteranno il Genoa sabato alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, in una sfida che rappresenta un ulteriore banco di prova nel percorso stagionale della squadra.
La seduta di allenamento odierna si è svolta nel pomeriggio e ha visto il gruppo diviso in due tronconi di lavoro: uno ha fatto un lavoro di forza e l'altro si è impegnato in un lavoro di tipo aerobico. A rendere particolare l’allenamento è stata anche la presenza del nuovo acquisto Alisson Santos, che ha iniziato a prendere confidenza con il gruppo e con i metodi di lavoro dello staff tecnico. L’attaccante brasiliano ha partecipato regolarmente alla seduta.