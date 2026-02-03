Il Napoli torna al lavoro al Training Center: c'è anche Alisson Santos Conte ha diviso la squadra in due gruppi di lavoro in vista della gara di Marassi

Dopo il successo conquistato sabato pomeriggio contro la Fiorentina al Maradona, il Napoli è tornato al lavoro al Training Center di Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri affronteranno il Genoa sabato alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, in una sfida che rappresenta un ulteriore banco di prova nel percorso stagionale della squadra.

La seduta di allenamento odierna si è svolta nel pomeriggio e ha visto il gruppo diviso in due tronconi di lavoro: uno ha fatto un lavoro di forza e l'altro si è impegnato in un lavoro di tipo aerobico. A rendere particolare l’allenamento è stata anche la presenza del nuovo acquisto Alisson Santos, che ha iniziato a prendere confidenza con il gruppo e con i metodi di lavoro dello staff tecnico. L’attaccante brasiliano ha partecipato regolarmente alla seduta.