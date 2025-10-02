Centrato da un colpo di pistola all'addome, 38enne in pericolo di vita Si tratta di un cittadino di origini rumene: indagini a tutto campo dei carabinieri

Ci sono diversi aspetti da chiarire a proposito della vicenda avvenuta nella tarda serata di ieri, con i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata che sono intervenuti all'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia per un uomo ferito.

Un 38enne di origini rumene è arrivato con un proiettile all'addome: le sue condizioni sono apparse subito molto serie, tanto che i medici hanno deciso il trasferimento al Policlinico di Napoli, dove l'uomo è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le dinamica e il luogo del ferimento.