Pusher arrestato a Soccavo e rione Traiano con hashish e oltre 1.300 euro Controlli nei quartieri Soccavo e rione Traiano

Durante controlli straordinari nei quartieri Soccavo e rione Traiano, i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno arrestato un uomo di 44 anni, originario di Alatri (Frosinone). L’operazione, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato al sequestro di una quantità significativa di droga, contanti e strumenti utilizzati per il commercio illecito.

La scoperta della droga e del denaro

L’uomo è stato fermato in via Tertulliano. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 331 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.308 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, è stata trovata una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, completa di munizionamento. Tutto il materiale sequestrato dimostra la preparazione del pusher a gestire il traffico di droga nei quartieri di Napoli.

Altre operazioni e denunce

I carabinieri hanno anche esteso i controlli alle aree frequentate abitualmente da spacciatori e clienti. Durante le verifiche:

Otto persone sono state denunciate per violazione di sigilli, sorprese all’interno di un locale di via Anco Marzio già sequestrato in passato perché utilizzato come piazza di spaccio.

Nelle aree verdi di una palazzina in via Marco Aurelio sono state trovate ulteriori dosi di droga, tra cui 8 dosi di cocaina, 24 involucri di marijuana e 10 dosi di hashish, pronte per la vendita al dettaglio.