Giugliano in Campania, perquisizioni antidroga: carabinieri arrestano 38enne

Giugliano in Campania.  

Blitz antidroga a Giugliano in Campania per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia.
Gli investigatori dell’Arma, in un servizio ad hoc volto alla ricerca di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione di un 38enne.

Rinvenuti e sequestrati 62 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sequestrati, perché ritenuti provento dell’attività illecita, anche 395 euro in contanti. L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è in attesa di giudizio.

