IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Pastorizzati freschi Lang, Marianucci e Lucca cominciano a farsi vedere altrove e non è detto che non inducano rimpianti

In attesa che alla "grande fuga" di Inter e Juve si aggiunga il Milan e il mondo pallonaro nostrano possa finalmente gioire della "normalità" ottenuta, il Napoli si interroga su cosa fare del suo mercato invernale azzoppato prima che chiuda i battenti. Giovanni Di Lorenzo ha subito un infortunio serio, ma per fortuna non irreparabile né catastrofico e l'attesa per il suo rientro non dovrebbe superare i 30, al massimo 40, giorni (anche se in area azzurra non si può mai dire). I pastorizzati freschi - Lang, Marianucci e Lucca - intanto cominciano a farsi "vedere" altrove, e non è detto che non inducano rimpianti.