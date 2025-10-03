Discarica abusiva a cielo aperto scoperta a Varcaturo I Carabinieri arrestano un uomo di 64 anni

A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo forestale di Pozzuoli hanno arrestato un 64enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno controllato un'area di circa 650 metri quadrati a via Licola Mare di proprietà dell'uomo. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l'uomo avesse gestito e realizzato una discarica abusiva. Sul terreno erano stati accatastati rifiuti per un volume complessivo pari a 350 metri cubi. L'uomo - arrestato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata - è in attesa di giudizio.