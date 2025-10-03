Ispezioni e denunce: nel bilancio dei carabinieri anche un furto in chiesa Decine di pattuglie hanno presidiato l’area orientale di Napoli

I lampeggianti dei carabinieri della compagnia Poggioreale hanno illuminato di blu le strade del quartiere Barra di Napoli. Decine di pattuglie hanno presidiato l’area orientale della città, senza trascurare le ispezioni nelle attività commerciali della zona.

Il servizio è iniziato con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Un 31enne di Ponticelli non ha rispettato l’alt imposto durante un posto di controllo ed è fuggito.

Inseguito per poche centinaia di metri, l’uomo è stato fermato. La sua patente era stata già revocata, il veicolo sottoposto a sequestro. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già sanzionato di recente per lo stesso motivo.

Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio padre e figlio di San Giovanni a Teduccio, sorpresi in strada con 26 grammi di marijuana.

Denunciato per furto aggravato un 29enne di San Giorgio A cremano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe rubato un borsello all’interno della sacrestia della chiesa Maria Santissima di Caravaggio, in corso Sirena.



Sul versante attività commerciali, sanzioni per una macelleria in corso sirena. Sequestrati 45 chili di salumi senza etichette e indicazioni sulla tracciabilità.

Per il titolare di un panificio il sequestro amministrativo di 20 chili di pane e la sospensione dell’attività per carenze igienico sanitarie. Stessa sorte per un alimentari. Per il titolare sanzioni per circa 5mila euro.

Carenze igieniche rilevate anche in un bar in via Velotti.



5 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.