Arzano, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito a carico di un 61enne

La polizia ha arrestato un 61enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Lodi, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per ricettazione, falsità materiale commessa dal privato, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa, reati commessi in Abruzzo e Lombardia tra il 2017 ed il 2018.