Investito mentre attraversa sulle strisce, 46enne in prognosi riservata L'uomo è stato travolto da un'auto guidata da un 63enne: indaga la Polizia locale

Un grave investimento pedonale si è verificato ieri pomeriggio, alle ore 15 circa, in Via Mario Palermo a Napoli. Un uomo di 46 anni è stato investito mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Il pedone è stato urtato da una Renault Captur condotta da un uomo di 63 anni. Le condizioni del 46enne sono apparse subito molto gravi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per eseguire i rilievi tecnici volti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il conducente dell'auto, il 63enne, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare l'eventuale stato di alterazione. In via cautelativa e come previsto dal Codice della Strada in caso di incidenti gravi, la sua patente è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato.