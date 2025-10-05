Fa incidente stradale e poi gli sparano, indagini a Napoli E' accaduto all'alba a Secondigliano

Incidente stradale e spari a Napoli. Accade alle 5 del mattino. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e i militari della stazione di Secondigliano sono intervenuti in via Diacona, all'incrocio con via Fratta, nel quartiere Secondigliano. Poco prima un ragazzo di 20 anni, incensurato, era stato colpito da 2 colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il ragazzo, secondo primi accertamenti, mentre si trovava a bordo della propria auto, e' rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro mezzo.

In quel momento, e per cause in corso di accertamento, un uomo - estraneo all'incidente - si e' avvicinato al 20enne e ha sparato per poi fuggire. La vittima, trasferita al Cardarelli, e' stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda nonostante la mancata collaborazione delle persone coinvolte.