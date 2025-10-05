Incendio in una palazzina, non ce l'ha fatta il 62enne coinvolto nel rogo Il dolore del sindaco: "Proclameremo il lutto cittadino in ricordo di Rosario".

"È una tragedia. Purtroppo non ce l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni. Era tra le persone coinvolte nell’incendio che ha devastato, venerdì, una palazzina in Viale Olimpico. È una notizia che ci riempie di dolore, e che aggrava il bollettino di questo dramma che sta vivendo tutta la comunità bacolese". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato il decesso dell'uomo.

Si aggrava, dunque, il bilancio del rogo dei giorni scorsi. "Un lutto atroce. Per questo motivo, interpretando il sentimento di tristezza collettivo, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali di Rosario. Era tra i tre cittadini estratti dalla propria abitazione, avvolta da fumo e fiamme, la scorsa notte dai vigili del fuoco. Furono trasportati in codice rosso in ospedale. Tra le dodici persone sgomberate. Quattro famiglie. Bacoli si stringe al lutto della famiglia, dei parenti che sono ancora ricoverati in ospedale, dei suoi affetti più cari e dell’intera comunità di Cappella. Vi siamo e vi saremo vicini", il messaggio del primo cittadino.