Scampia, sorpresa a cedere droga: arrestata una 40enne napoletana Una 40enne napoletana dovrà rispondere di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio

La polizia ha arrestato una 40enne napoletana con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato una donna in via Impastato che, con fare guardingo, dopo essere uscita da un palazzo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che a bordo di un auto si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato la donna trovandola in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi, un bilancino di precisione e di 320 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.