Fioriere e paletti abusivi, scatta la rimozione: task force al lavoro L'attività per il ripristino del decoro e della legalità

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche, la sicurezza stradale e il contrasto alla contraffazione in diverse aree della città. Gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo hanno condotto un'importante operazione di ripristino della legalità in collaborazione con l'azienda Napoli Servizi. L'intervento, svolto nelle zone di Vico Pergole, Via Carbonara, Via Cairoli e Via Cantelmo, è stato finalizzato alla rimozione di manufatti e oggetti che occupavano abusivamente la sede stradale e il suolo pubblico.

L'operazione ha portato alla rimozione complessiva di:

* 10 fioriere

* 11 dissuasori in cemento

* 25 paletti

* 3 staffe in ferro

* 8 piante

* 1 banco in ferro e 1 transenna

Sempre gli agenti della U.O. San Lorenzo hanno intensificato i controlli volti a contrastare il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. In Via dei Tribunali e Piazza San Gaetano, sono stati sequestrati circa 70 pezzi di merce contraffatta, tra cui borse, zaini e borselli, destinati alla vendita illecita. L'azione mira a tutelare i consumatori e l'economia legale.

L'azione della Polizia Locale si è estesa anche alla repressione degli abusi edilizi. Gli agenti della U.O. Stella sono intervenuti in Via Filippo Maria Briganti, dove erano in corso lavori edili irregolari. Hanno accertato la realizzazione di una struttura in ferro e di un manufatto in muratura, opere che risultavano essere state realizzate in difetto dei titoli edilizi necessari. Entrambi i manufatti sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario dell'immobile è stato denunciato.