Napoli, 16 enne investito in via Foria: è grave al Cardarelli La Polizia indaga sullo scontro

Un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 16 anni nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Napoli. Il giovane è stato investito mentre attraversava via Foria, nei pressi della stazione della metro Linea 1 di Cavour, ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Cardarelli.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Napoli, il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del civico 64 di via Foria quando è stato travolto da una moto. A bordo del veicolo c’erano due persone, che si sono poi allontanate lasciando la motocicletta sul luogo dell’incidente.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti gli agenti del COT della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito e dal Comandante della Centrale Operativa Lucio Sarnacchiaro. L’incidente è avvenuto attorno alle 2:15 della notte di domenica, e le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.

Soccorso e condizioni del ragazzo

Il 16enne, residente a Giugliano in Campania, è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro. Trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli, le sue condizioni sono giudicate molto gravi e la prognosi resta riservata.

Contesto e sicurezza stradale a Napoli

Il fine settimana a Napoli ha registrato numerosi incidenti stradali: solo nell’ultimo weekend si sono verificati 30 incidenti con 18 feriti. La Polizia Locale continua a intensificare i controlli serali e notturni per garantire maggiore sicurezza sulle strade della città.