Terra fuochi: Nappi, azione concreta grazie a Governo Un plauso alle forze dell'ordine per l'operazione effettuata.

"La legge 'Terra dei Fuochi' rappresenta la risposta concreta del Governo nazionale sul fronte della difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini, e l'arresto effettuato nelle scorse ore è la prova dell'efficacia di norme mirate per fermare i trafficanti di rifiuti e chiunque inquini interi territori. Un plauso alle forze dell'ordine per l'operazione effettuata. Dopo anni di immobilismo, di parole e promesse mai mantenute da parte della sinistra, si passa finalmente alle vie di fatto. Su questa linea proseguirà anche l'azione del centrodestra campano: tra poche settimane, quando torneremo alla guida di Palazzo Santa Lucia, attueremo un grande piano per l'ambiente, per la bonifica e il rilancio di tutte quelle aree che l'Amministrazione regionale uscente ha praticamente dimenticato, lasciando a combattere da soli, con sversamenti fuorilegge e roghi tossici, centinaia di migliaia di residenti. Mentre De Luca e il Pd sono arrivati perfino a negare l'esistenza della Terra dei Fuochi, e Fico, non sapendo cosa dire, minaccia la chiusura dell'inceneritore di Acerra, noi andremo avanti sulla strada del buon senso, delle regole efficaci e delle pene esemplari contro chi avvelena l'ambiente".

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania