VIDEO | Si finge cieco e intasca la pensione d'invalidità: scoperto dopo 20 anni Un uomo è stato smascherato dalla Guardia di finanza: sequestrati beni per oltre 124mila euro

Truffa aggravata e falso ideologico: sono le accuse contestate ad un uomo e alla moglie nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dalla Guardia di finanza di Napoli.

L'indagato, secondo l'accusa, avrebbe intascato per 20 anni la pensione d'invalidità e accompagnamento fingendosi cieco, quando in realtà sarebbe solo ipovedente.

Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari ed un sequestro di 124mila euro. Nel mirino delle fiamme gialle anche la moglie, che avrebbe "coperto" la truffa del coniuge.

Il finto cieco è stato incastrato anche dalle telecamere nascoste piazzate dai finanzieri, che lo hanno immortalato mentre svolgeva normali attività quotidiane.