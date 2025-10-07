Napoli: automobilista aggredito a pugni sulla Tangenziale, denunciato 34enne L'aggressore era già noto alle forze dell'ordine

Un automobilista della provincia di Potenza è stato aggredito a pugni mentre percorreva la Tangenziale di Napoli, insieme alla famiglia. L’episodio è avvenuto durante un normale viaggio per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo. La vittima ha subito lesioni personali, mentre l’aggressore è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito, il conducente del veicolo, a causa del traffico intenso, è stato costretto a rallentare vicino a uno svincolo. Notando una manovra pericolosa di un altro automobilista che si immetteva bruscamente nella sua corsia, ha segnalato il rischio con il clacson.

Il 34enne, autore dell’aggressione, è sceso dal proprio veicolo, ha raggiunto l’automobilista e, dopo aver aperto la portiera, lo ha colpito ripetutamente al volto, scaraventandolo sull’asfalto. La figlia della vittima è riuscita a fotografare la targa dell’auto dell’aggressore, fornendo un elemento fondamentale per le indagini.

Intervento della Polizia Stradale

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno rapidamente individuato il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno denunciato per lesioni personali.