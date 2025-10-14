Sorrento: tenta rapina in casa e investe proprietario, arrestato E' accaduto lo scorso 28 agosto, nei guai un 32enne

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un 32enne gravemente indiziato dei reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Lo scorso 28 agosto a Piano di Sorrento (Napoli) l'uomo, dopo essersi introdotto all'interno di un'abitazione, è stato sorpreso dal proprietario e, nel tentativo di scappare, ha investito quest'ultimo con un motorino, causandogli diverse lesioni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e svolte dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di identificare l'autore del reato. Nel giorno del tentativo di rapina, per raggiungere la Penisola Sorrentina il 32enne avrebbe utilizzato lo stesso scooter che risulta impiegato dall'indagato per recarsi ad adempiere alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alla quale lo stesso in quel periodo era sottoposto nell'ambito di un altro procedimento penale. Il 32enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, presso la propria abitazione.