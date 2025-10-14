Tenta furto e investe il proprietario con la moto: arrestato 32enne napoletano Il ladro era già sottoposto a misura cautelare

Un uomo di 32 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate, dopo aver tentato un furto in un’abitazione privata e aver investito il proprietario con una moto nel tentativo di fuggire. L’episodio risale alla mattina del 28 agosto scorso a Piano di Sorrento, nella penisola sorrentina.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 32enne si era introdotto in una casa privata con l’intento di rubare.

Il proprietario, accortosi della presenza dell’intruso, ha cercato di fermarlo. A quel punto l’uomo, per garantirsi la fuga, ha travolto il padrone di casa con la sua moto, provocandogli diverse lesioni.

Le immagini di videosorveglianza della zona e le successive indagini hanno permesso ai Carabinieri di identificare l’autore del reato, che è risultato già noto alle forze dell’ordine.

Già sotto misura cautelare

Dalle indagini è emerso che il 32enne era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ogni giorno, infatti, utilizzava lo stesso scooter per recarsi in caserma a Napoli e adempiere alla misura cautelare.

Dopo i nuovi gravi indizi raccolti, il gip di Torre Annunziata ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’intervento dei Carabinieri

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura di Torre Annunziata. L’episodio conferma l’attenzione dell’Arma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza dei cittadini nella zona della penisola sorrentina.