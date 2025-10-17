Sottoscritto in prefettura a Napoli il contratto di locazione per la nuova sede della Caserma dei carabinieri di Volla che, al termine dei lavori in corso, si trasferirà nell'immobile dell'ente comunale in via de Filippo, al civico 16. La stipula del contratto segue l'impegno congiunto di Prefettura, Arma dei carabinieri e del Comune di Volla che, mettendo a disposizione un proprio immobile, ha garantito la possibilità di mantenere il presidio di sicurezza sul proprio territorio.
Sicurezza, caserma carabinieri a Volla in immobile del Comune
Un presidio di legalità sul territorio
Volla.