Napoli, ufficiale: Ambrosino in prestito al Modena

Giuseppe Ambrosino torna in Serie B. L'attaccante del Napoli, dopo sei mesi alla corte di Antonio Conte, vivrà la seconda parte di stagione al Modena. L'operazione è ufficiale, come comunicato dal club azzurro con la seguente nota:
"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al Modena F.C. con la formula del prestito. Dal 2013 nel club azzurro, il 30 agosto 2025 fa il suo debutto in prima squadra in occasione della vittoria contro il Cagliari. In bocca al lupo, Giuseppe!".