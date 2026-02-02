Napoli, Conte: "Calendari? Tutti parlano, nessuno fa qualcosa" E poi punge Allegri: "Sicuramente lui quest'anno gioca poco"

A margine della premiazione della Panchina d'Oro, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, è ritornato sul tema dei calendari fitti, già toccato dopo l'ultima partita di campionato ("si gioca troppo, così si ammazza il Calcio"). "Sull'argomento siamo tutti d'accordo, tutti parlano ma poi, alla fine, nessuno fa niente - ha detto l'allenatore del Napoli -. Leggevo che in Germania la federcalcio sta prendendo posizione per cambiare qualcosa". Poi la risposa ad Allegri (che in conferenza aveva detto "se vuoi stare ad alti livelli devi fare tante partite"): "Non ho sentito le sue parole, ma lui sicuramente quest'anno sta giocando poco", ha detto Conte.