Costringe minore a subire un rapporto sessuale diffondendo immagini ad amici Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane napoletano

La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della repubblica - IV sezione indagini violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato dei reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile commessi ai danni di una minore.

La misura custodiale compendia gli esiti di indagini svolte dalla squadra mobile di Napoli, con il coordinamento della procura della repubblica di Napoli, che hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’arrestato.

In particolare, l’uomo avrebbe minacciato la vittima di divulgare video e foto che ritraevano la minore in situazioni sessualmente esplicite.

Lo stesso, inoltre, avrebbe costretto la minore, con violenza, a subire un rapporto sessuale completo e, in più occasioni, avrebbe ceduto a terzi materiale registrato durante i rapporti sessuali con la minore.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione; il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.