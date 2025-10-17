Aggredisce personale sanitario e danneggia un divisorio: denunciata Una 51enne dovrà rispondere di danneggiamento e lesioni personali aggravate

La polizia ha denunciato una 51enne napoletana per danneggiamento e lesioni personali aggravate. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, sono intervenuti allo sportello Cup di Monteruscello dell’Asl Napoli 2 nord per la segnalazione di un'aggressione ai danni di personale sanitario.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria le quali hanno raccontato che, poco prima, una donna aveva danneggiato un divisorio in plexiglass posto sul desk di accettazione e poi aveva aggredito verbalmente e fisicamente una delle due per futili motivi.

Poco dopo, gli operatori hanno rintracciato la prevenuta presso la propria abitazione e l’hanno denunciata.