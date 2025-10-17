Napoli centrale: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette per un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale” e su Piazza Garibaldi, hanno notato un giovane in corso Arnaldo Lucci all'angolo con via Pica che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il 30enne rinvenendo, occultate all’interno di uno zaino, 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 13 grammi e 23 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di vari marchi privi della timbratura del Monopolio di Stato.