Napoli: carabinieri arrestano pusher a porta Nolana Sfruttando la permanenza obbligata in città, ha continuato a spacciare

Il giudice l’aveva già obbligato a dimorare nel comune di Napoli e a presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria per firmare. E un 58enne, sfruttando la permanenza obbligata in città, ha continuato a spacciare.



I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella l’hanno sorpreso mentre passava in una stretta di mano una dose di hashish ad un cliente.



Era nei pressi di porta Nolana ed è stato bloccato prima che potesse fuggire. Addosso 2 stecchette di hashish e 240 euro in contante.



Nella sua abitazione un blocco della stessa sostanza da 44 grammi, 5 bustine di marijuana e un bilancino di precisione. Cervasio è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.