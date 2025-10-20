Napoli, movida: non uno ma due coltelli in tasca Il bilancio dei carabinieri parla ancora una volta di lame

Movida del cuore della città tra coltelli e fuochi d’artificio. I carabinieri della compagnia centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo.

Il bilancio parla ancora una volta di lame.



Il primo a finire nei guai è un 19enne. È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri.

Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato.

Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. Era in piazza Municipio.



Denunciato anche un 22enne che ha festeggiato il proprio compleanno esplodendo fuochi d’artificio in piazza Dante.

Tra pedoni e turisti, senza preoccuparsi di alcuni razzi finiti pericolosamente vicini ai tendoni dei locali che affacciano sullo slargo.



Non sono mancati i parcheggiatori abusivi, sempre pronti a chiedere somme spropositate per assistere gli automobilisti nella sosta e poi a sparire col bottino prima della fine della serata. 3 quelli denunciati.

45 le contravvenzioni al codice della strada. Tra questi 4 centauri beccati a circolare nell’area pedonale di piazza Dante. 11 i veicoli sequestrati, 10 le persone segnalate come assuntori di stupefacenti.