Napoli, Vasto: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 27enne

La polizia ha arrestato un 27enne gambiano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il 27enne trovandolo in possesso di 14 stecche di hashish e di 45 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.