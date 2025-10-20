Danneggia la vetrina di un locale commerciale: denunciato dalla polizia Nei guai un 31enne napoletano

La polizia ha denunciato un 31enne napoletano per danneggiamento. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, sono intervenuti in via Caracciolo per la segnalazione di un uomo che aveva danneggiato una vetrina di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato che la porta d’ingresso del locale era stata danneggiata.

A seguito degli accertamenti eseguiti, anche grazie alle descrizioni fornite, gli operatori hanno rintracciato in pochissimo tempo il 31enne ritenuto responsabile dell’episodio, in via Riviera di Chiaia, dove è stato bloccato.

Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto e danneggiamento ai danni di altre attività commerciali, avvenuti con le stesse modalità nella zona di via Caracciolo e vie limitrofe, in ordine ai quali la polizia sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.