Acerra: sorpreso con la droga e arrestato La polizia ammanetta un 17enne

La polizia ha arrestato un 17enne egiziano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lo stesso è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Nello specifico, gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Fulvio Renella, hanno notato un soggetto a bordo di un monopattino elettrico mentre cedeva qualcosa ad un’altra persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 17enne, trovandolo in possesso di 36 grammi di hashish, di un tirapugni in acciaio e di 350 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.