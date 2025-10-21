Furto e vandalismo a scuola ad Afragola: salgono a due le denunce L'intervento tempestivo della polizia municipale

Proseguono le attività di indagine dirette dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli relative al furto con scasso di giovedì e venerdì scorso da parte di tre ladri che scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo la Malfa, ed hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule, rubato pastelli, matite, soldi e fatto i bisogni sui banchi.

Dopo una serie di attività investigative messe in campo, accurati controlli ed appostamenti la polizia locale ha identificato, fermato il secondo ladro accusato di furto, danneggiamento ed invasione di edifici.

Dalle attività poste in essere è stata recuperata una parte della refurtiva. Il ladro dopo gli atti di rito è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Proseguono le indagini per individuare il terzo componente la banda di ladri.