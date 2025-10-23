Disservizi alla stazione Tav: le associazioni di consumatori protestano La nota dei presidenti nazionali di Adiconsum, Adoc, Assoutenti e Federconsumatori

Mario Pepe

"Il 21 ottobre, alla stazione di Afragola, si è verificato l’ennesimo episodio che nega nei fatti il diritto costituzionale alla mobilità, sancito dall’articolo 16. La “Porta del Sud”, inaugurata nel 2017 come snodo strategico del Mezzogiorno, è oggi un simbolo di disorganizzazione e abbandono: collegamenti pubblici inesistenti, parcheggi spesso guasti o pieni e totale assenza di servizi adeguati.

Molti pendolari, impossibilitati a parcheggiare nel FS Park, hanno dovuto lasciare l’auto all’esterno per non perdere i treni. Al rientro, li attendevano multe da 42 euro e rimozioni con carroattrezzi da 195,20 euro, con il deposito dei veicoli chiuso già alle 19.00. Un disservizio che si traduce in ulteriori costi e umiliazioni per chi ogni giorno si sposta per lavoro o salute".

A denunciarlo i presidenti nazionali di Adiconsum, Adoc, Assoutenti e Federconsumatori. "Un diritto non può essere tale se non risponde alle esigenze quotidiane dei cittadini. La mobilità è un diritto costituzionale e quanto accade ad Afragola ne è la negazione. Nonostante tavoli, incontri e impegni formali, nulla è cambiato. Con la nuova tratta per Bari, Afragola sarà nodo chiave per il Sud: servono azioni concrete, non promesse” dicomo i vertici delle associazioni le quali annunciano che porteranno il caso alle istituzioni nazionali e regionali, denunciando il fallimento sostanziale del tavolo di confronto istituito da anni e rimasto privo di risultati concreti.

Basta disservizi e scaricabarile: il diritto alla mobilità deve diventare una realtà quotidiana, non un principio astratto".