14enne accoltellato alla gamba da un coetaneo, non è grave

Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltellino da un coetaneo a una gamba: portato in ospedale, è stato medicato e dimesso con prognosi di 10 giorni. L'episodio è avvenuto ieri sera a Nola, in un centro commerciale. Sembra che i due si conoscessero e che abbiano avuto un diverbio per futili motivi, al culmine del quale l'aggressore ha usato il coltellino contro la vittima. Sull'episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato.
