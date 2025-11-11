Afragola: percosse alla fidanzata in auto, arrestato e portato a Poggioreale

Durante un normale controllo del territorio ad Afragola, la Polizia Locale, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha notato un veicolo con un uomo e una donna che discutevano in modo agitato.
La giovane, visibilmente scossa, è uscita dall’auto e ha attirato l’attenzione degli agenti, che si sono avvicinati per verificare le sue condizioni.
La confessione della vittima
La ragazza ha subito dichiarato di aver subito percosse e maltrattamenti da parte del fidanzato. Presentava un ematoma alla tempia, provocato da un colpo inferto con un oggetto contundente, e ha raccontato di essere vittima di violenze da tempo.
Intervento immediato e assistenza alla vittima
La giovane è stata messa in sicurezza e accompagnata presso gli uffici della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti ulteriori agenti, mentre il Comandante Piricelli ha allertato il 118, il Centro anti violenza e l’assistente sociale del Comune di Afragola.
La ragazza è stata successivamente portata in ospedale per le cure necessarie e presa in carico dai servizi di supporto per le vittime di violenza.
Arresto del fidanzato
L’uomo, trovato anche in possesso di hashish, è stato fermato dagli agenti e condotto al comando della Polizia Locale.
Dopo le procedure di rito, è stato arrestato e tradotto al carcere di Poggioreale, a Napoli.