Afragola: percosse alla fidanzata in auto, arrestato e portato a Poggioreale La scoperta durante un controllo della Polizia Locale

Durante un normale controllo del territorio ad Afragola, la Polizia Locale, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha notato un veicolo con un uomo e una donna che discutevano in modo agitato.

La giovane, visibilmente scossa, è uscita dall’auto e ha attirato l’attenzione degli agenti, che si sono avvicinati per verificare le sue condizioni.

La confessione della vittima

La ragazza ha subito dichiarato di aver subito percosse e maltrattamenti da parte del fidanzato. Presentava un ematoma alla tempia, provocato da un colpo inferto con un oggetto contundente, e ha raccontato di essere vittima di violenze da tempo.

Intervento immediato e assistenza alla vittima

La giovane è stata messa in sicurezza e accompagnata presso gli uffici della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti ulteriori agenti, mentre il Comandante Piricelli ha allertato il 118, il Centro anti violenza e l’assistente sociale del Comune di Afragola.

La ragazza è stata successivamente portata in ospedale per le cure necessarie e presa in carico dai servizi di supporto per le vittime di violenza.

Arresto del fidanzato

L’uomo, trovato anche in possesso di hashish, è stato fermato dagli agenti e condotto al comando della Polizia Locale.

Dopo le procedure di rito, è stato arrestato e tradotto al carcere di Poggioreale, a Napoli.