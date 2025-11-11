Rapina una donna armato di coltello: terrore al corso Umberto a Napoli La polizia arresta un 48enne algerino

La polizia ha arrestato un 48enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un uomo che, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una donna, si è dato a repentina fuga in direzione di via Soprammuro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, anche grazie all’ausilio di personale della polizia locale, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, l'uomo trovandolo in possesso del cellulare asportato poco prima e di un coltello a serramanico.