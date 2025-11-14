Droga a Scampia, l'offensiva della polizia: ancora due arresti Manette per un 46enne e un 33enne

La polizia ha arrestato un 46enne di Pozzuoli e un 33enne napoletano, entrambi con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Quest’ultimo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato il 46enne che, alla loro vista, si è dato alla fuga fuga col chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 bussolotti contenenti “cobret” del peso complessivo di circa 5 grammi.

Gli agenti del commissariato Scampia, invece, nel transitare in via Labriola, hanno notato un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori, in via Tancredi Galimberti, e trovato in possesso di 19 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi ed altri 15 di crack del peso di circa 6 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del 33enne, dove hanno rinvenuto altri 20 involucri di cocaina del peso di circa 9 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.