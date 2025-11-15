Donna trovata morta a Napoli: non si esclude nessuna pista Vanno avanti senza sosta le indagini della polizia

Vanno avanti senza sosta le indagini della polizia per far luce sulla morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata nel pomeriggio di ieri senza vita all'interno della sua abitazione in piazza Sant'Alfonso, a Marianella, nella periferia a nord di Napoli.

Anche oggi gli investigatori della squadra mobile della questura di Napoli sentiranno alcune persone per ricostruire le ultime giornate di vita della donna che è deceduta per un colpo alla testa.

Ferita che secondo un primo esame medico legale potrebbe essere compatibile con un incidente domestico.

A terra è stata trovata una bottiglia di vetro in frantumi. Al momento, però, gli investigatori continuano a seguire tutte le piste per capire come sono andati i fatti. La morte risalirebbe al primo pomeriggio di ieri. E a fare la scoperta del cadavere è stato un suo conoscente