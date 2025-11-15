Evasione senza casco: 24enne arrestato dai carabinieri

Gira a bordo di uno scooter senza indossare il casco, ma è ai domiciliari. I carabinieri di Napoli Barra riconosco subito un 24enne, sottoposto ai domiciliari appena tre giorni prima.
Durante un posto di controllo, i militari, notano un giovane in sella ad uno scooter, senza casco. Lo fermano.
Oltre ad aver violato la misura a cui era sottoposto, oppone anche resistenza ai carabinieri. Arrestato per evasione il giovane viene nuovamente sopposto agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria ed è ora in attesa di giudizio.