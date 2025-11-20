Tende sui marciapiedi per ricovero extracomunitari: interviene la polizia La questura dispone l'accompagnamento al Cpr

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli in via Benedetto Brin, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Dante, delle volanti e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Il bilancio

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 67 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli, inoltre, gli operatori, hanno accertato la presenza di numerose tende che occupavano il marciapiede e che erano state allestite quali ricoveri di fortuna con conseguente accumulo di rifiuti. Infine, per 3 cittadini extracomunitari è stato disposto l’accompagnamento al Cpr.