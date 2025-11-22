Incidente circo Sant'Anastasia: cordoglio di Siac Europa

Il Siac Europa esprime il più profondo e sentito cordoglio per la prematura scomparsa del giovane
stuntman cileno e si stringe con dolore e commozione attorno alla famiglia.
Il 26enne, professionista esemplare, conosciuto e stimato da tutti, è stato, purtroppo, vittima di un
incidente mentre si esibiva nella spettacolo di Sant’Anastasia.
Il sindacato si è messo immediatamente a disposizione della grande comunità dell’Imperial Royal
Circus, scossa dalla tragedia, e della famiglia dell’artista circense, per aiutarla e sostenerla in
questo tragico momento.
"Nonostante la sua giovane età, l’artista cileno, dotato di passione e talento, ha dato un grande
contributo alla crescita e allo sviluppo di questa professione. Il pensiero del Siac Europa va anche agli altri due stuntman coinvolti nell’incidente. A loro l’augurio di una pronta guarigione".