Incidente circo Sant'Anastasia: cordoglio di Siac Europa Il sindacato subito al fianco della grande comunità dell’Imperial Royal Circus

Il Siac Europa esprime il più profondo e sentito cordoglio per la prematura scomparsa del giovane

stuntman cileno e si stringe con dolore e commozione attorno alla famiglia.

Il 26enne, professionista esemplare, conosciuto e stimato da tutti, è stato, purtroppo, vittima di un

incidente mentre si esibiva nella spettacolo di Sant’Anastasia.

Il sindacato si è messo immediatamente a disposizione della grande comunità dell’Imperial Royal

Circus, scossa dalla tragedia, e della famiglia dell’artista circense, per aiutarla e sostenerla in

questo tragico momento.

"Nonostante la sua giovane età, l’artista cileno, dotato di passione e talento, ha dato un grande

contributo alla crescita e allo sviluppo di questa professione. Il pensiero del Siac Europa va anche agli altri due stuntman coinvolti nell’incidente. A loro l’augurio di una pronta guarigione".