Riverso a terra con una ferita al volto: le indagini e la scoperta della polizia Denunciate sette persone ad Ischia

La polizia ha denunciato sette persone di età compresa tra i 18 e i 37 anni, per rissa aggravata. Ecco cosa è accduto: gli agenti del commissariato di Ischia sono intervenuti nei pressi di un locale, in via Porto ad Ischia, per la segnalazione di una rissa.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo riverso a terra con una ferita al volto. Gli operatori hanno subito allertato il personale del 118 che ha soccorso l’uomo per poi trasportarlo presso l’ospedale Rizzoli per le cure mediche del caso.

In quei frangenti, gli operatori hanno iniziato a raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione dei fatti accertando, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, che durante la notte vi era stata una lite, iniziata all’interno di un esercizio commerciale e poi proseguita in strada a seguito di un alterco scaturito da futili motivi tra un gruppo di giovani.

Proprio grazie alle attività d'indagine, gli operatori sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad identificare le sette persone coinvolte, tutte alla fine denunciate.