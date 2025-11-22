Inveisce contro titolare e dipendenti di un negozio e poi scaglia con gli agenti Movimentato episodio ad Afragola conlcusosi con un arresto

La polizia ha arrestato un 45enne napoletano, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato di Afragola, sono intervenuti in via Pietro Nenni ad Afragola, per la segnalazione di un uomo, in forte stato di agitazione, che stava inveendo nei confronti del titolare e dei dipendenti di un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato lil 45enne che, alla loro vista, ha dato in escandescenza, inveendo contro di loro e spintonandoli, nel tentativo di aggredirli con un oggetto, finché non è stato bloccato, con non poche difficoltà, dagli agenti. Per tal motivo, alla fine è stao arrestato.