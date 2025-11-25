Afragola: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 35enne di Afragola, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del locale commissariato nel transitare lungo corso Napoli, hanno notato un uomo a bordo di un’auto parcheggiata mentre cedeva qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 35enne, trovandolo in possesso di circa 23 grammi di hashish, di circa 5 grammi marijuana e 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell'uomo, rinvenendo un bilancino di precisione e materiale per il taglio della sostanza stupefacente. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.