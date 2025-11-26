Maltempo Napoli, paura a Chiaia: crolla un pino. Chiuso Parco Margherita deviato il percorso del bus 128.

Paura questa mattina a Napoli nella zona tra il Corso Vittorio Emanuele e Parco Margherita, per un albero crollato causa maltempo. Sradicato dal forte vento, ha sollevato gran parte del marciapiede rendendo del tutto impraticabile l'area, che i vigili del fuoco hanno transennato e interdetto ai pedoni. Fortunatamente il grosso fusto non è precipitato in strada, ma si è piegato verso il suolo. Non si sono registrati danni a persone. Sul posto la polizia municipale e i caschi rossi impegnati per la rimozione del tronco. Necessario l'intervento anche di un'autoscala nelle complesse operazioni. Chiusa via del Parco Margherita.