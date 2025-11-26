Sorpresi a rubare in un furgone: una persona arrestata e un'altra fermata L'intervento della polizia in via Annibale Caccavello a Napoli

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano, con precedenti, per rapina impropria, lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione. Il presunto complice, un 55enne napoletano sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato dello stesso reato, anche quest’ultimo denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato Posillipo, hanno notato in via Annibale Caccavello un’autovettura ferma vicino ad un furgone adibito a mezzo di trasporto di attrezzature edili. Subito dopo, gli agenti hanno sorpreso il 40enne, insieme al complice, mentre cercava di occultare del materiale da lavoro all’interno dell’autovettura.

I due alla vista degli operatori, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, hanno aggredito un poliziotto, in quei frangenti, il 40enne è riuscito a risalire a bordo dell’autovettura dandosi alla fuga in direzione di piazza Vanvitelli, mentre il complice è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, gli operatori, con l’ausilio di una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno intercettato l’autovettura riuscendo a bloccare, con non poche difficoltà, il 40enne e lo hanno tratto in arresto. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, del materiale da lavoro sottratto poco prima oltre ed altro materiale edile di dubbia provenienza.

Ancora, i poliziotti hanno rintracciato anche il 55enne che è stato individuato e bloccato presso una struttura alberghiera a Villaricca ed è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.