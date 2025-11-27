Alberi in caduta libera a Napoli: è successo anche oggi Capodanno: "Episodi che si stanno ripetendo con eccessiva frequenza"

"Al Vomero si registra la caduta di un altro albero, questa volta in via Tito Angelini, nei pressi del delle scale della Pedamentina e del piazzale San Martino, sul marciapiede dove si trova la palina della fermata della circolare V1.

Caduta che, per fortuna, non ha comportato danni a persone o cose, peraltro avvenuta in un’area molto frequentata dai turisti, da dove si può ammirare uno dei panorami più belli della città.

Un’altra palese testimonianza dello stato di degrado e d’abbandono nel quale versa il poco verde pubblico presente sulla collina vomerese, dove di recente numerose alberature si sono all’improvviso schiantate al suolo.

Episodi che oramai si susseguono con eccessiva frequenza e che sono riconducibili a carenze manutentive e alla mancanza di un monitoraggio complessivo, più volte richiesto, per verificare lo stato di salute delle alberature del quartiere collinare".

A segnalare l’ennesimo schianto di un albero al Vomero è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.