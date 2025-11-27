Napoli, sorpresa con la droga: la polizia arresta una donna 49enne napoletana in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato una 49enne napoletana, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, dove hanno rinvenuto 112 involucri di cocaina del peso di circa 62 grammi, 4 involucri di hashish del peso di 105 grammi circa, 480 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.