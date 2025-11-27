Sorpreso a cedere droga: fugge e tenta di travolgere i poliziotti E' successo ad Afragola nel napoletano

La polizia ha arrestato un 33enne di Caivano, per detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Arturo De Rosa nel comune di Afragola, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che stava cedendo qualcosa ad un altro in cambio di una banconota. Il conducente, accortosi della presenza degli operatori, si è dato ad una repentina fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale tanto da investire gli operatori per poi continure la sua corsa in vicolo Pincipe di Napoli dove, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e 60 euro.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto ben ooccultati all’interno dell’autovettura, ulteriori 4 involucri di cocaina.