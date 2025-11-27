Colpito violentemente al volto per cinque euro: arrestato 26enne L'intervento immediato della polizia a Castellammare di Stabia

La polizia ha arrestato un 26enne napoletano. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria in Piazza Matteotti, per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava acquistando un biglietto da un distributore automatico, era stato avvicinato da una persona che dopo averlo colpito al volto violentemente, si era impossessato di una banconota di 5 euro, per poi salire frettolosamente su un treno fermo in banchina.

Gli agenti, dunque, saliti immediatamente a bordo treno, hanno raggiunto, bloccato e arrestato l'uomo.